Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Karagümrük - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Fatih Karagümrük - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

16:1230/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş
Beşiktaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.


Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.


Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz, henüz hazır olmayan Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal ve idmanlara çıkmayan Rafa Silva maç kadrosunda yer almayacak.


FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Fatih Karagümrük:
Grbic, Roco, Balkovec, Çağtay, Kranevitter, Atakan, Berkay, Tresor, Fofana, Camacho, Serginho.
Beşiktaş:
Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Cengiz, Ndidi, Orkun, Cerny, El Bilal, Abraham.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Beşiktaş
#Fatih Karagümrük
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İZSU planlı su kesintisi programı açıklandı: İzmir Gaziemir, Bergama, Kiraz'da sular saat kaçta gelecek?