Fatih Karagümrük - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz, henüz hazır olmayan Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal ve idmanlara çıkmayan Rafa Silva maç kadrosunda yer almayacak.