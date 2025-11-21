Yeni Şafak
Fatih Karagümrük Süper Lig'de yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak

11:2221/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
AA
Eyüpspor - Fatih karagümrük
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.


Ligde geride kalan 12 haftada ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 mağlubiyet alan eflatun-sarılı ekip, 8 puanla 17. sırada bulunuyor. Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor, ligdeki son 3 maçında puan alamadı.


Fatih Karagümrük ise oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 7 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.


Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Luccas Claro ve Umut Meraş, Karagümrük'te ise Ahmet Sivri müsabakada forma giyemeyecek.

