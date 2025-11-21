Fatih Karagümrük Süper Lig'de yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak

Ligde geride kalan 12 haftada ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 mağlubiyet alan eflatun-sarılı ekip, 8 puanla 17. sırada bulunuyor. Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor, ligdeki son 3 maçında puan alamadı.

Fatih Karagümrük ise oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 7 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.