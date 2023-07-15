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Spor

Fatih Karagümrük yeni teknik direktörünü açıkladı

Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'nun yardımcısı Alparslan Erdem'i getirdiklerini açıkladı.

18:16 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Alparslan Erdem

Alparslan Erdem

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük yeni teknik direktörünü açıkladı. Kırmızı siyahlılar, Andrea Pirlo'nun ekibinde yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Alparslan Erdem'in takımın yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

Fatih Karagümrük resmen açıkladı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçen sezon Andrea Pirlo’nun ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alan ve son 3 maçta görevi devralan eski oyuncumuz Alparslan Erdem ile yeni sezonda teknik direktörlük görevi için anlaştık." ifadeleri yer aldı.


Geçen sezon Andrea Pirlo'nun Fatih Karagümrük'ten ayrılmasıyla geçici olarak görevi devralan Alparslan Erdem, Süper Lig'de 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşamıştı.



#Alparslan Erdem
#Fatih Karagümrük
#Teknik direktör
18 dakika önce
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