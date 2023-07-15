Alparslan Erdem
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük yeni teknik direktörünü açıkladı. Kırmızı siyahlılar, Andrea Pirlo'nun ekibinde yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Alparslan Erdem'in takımın yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.
Fatih Karagümrük resmen açıkladı
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçen sezon Andrea Pirlo’nun ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alan ve son 3 maçta görevi devralan eski oyuncumuz Alparslan Erdem ile yeni sezonda teknik direktörlük görevi için anlaştık." ifadeleri yer aldı.
Geçen sezon Andrea Pirlo'nun Fatih Karagümrük'ten ayrılmasıyla geçici olarak görevi devralan Alparslan Erdem, Süper Lig'de 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşamıştı.