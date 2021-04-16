Fatih Karagümrük'te Emre Çolak ile yollar ayrıldı: Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Emre Çolak ile yollar ayrıldı. Devre arasında takıma katılan 29 yaşındaki oyuncu kadro dışı bırakılmışı.
Emre Çolak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Karagümrük ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Çolak, "Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Fatih Karagümrük'e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yoluna gitmeyi tercih ettik. İki taraf için de hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
Karagümrük forması giyen Emre Çolak, kulübüyle olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. pic.twitter.com/VhWqaAo8Wv
Karagümrük forması giyen Emre Çolak, kulübüyle olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. pic.twitter.com/VhWqaAo8Wv— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 16, 2021