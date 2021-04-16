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Spor Fatih Karagümrükte Emre Çolak ile yollar ayrıldı Sözleşmesi feshedildi
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Fatih Karagümrük'te Emre Çolak ile yollar ayrıldı: Sözleşmesi feshedildi

Emre Çolak, Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Karagümrükte Emre Çolak ile yollar ayrıldı: Sözleşmesi feshedildi
Emre Çolak bu sezon 9 maçta 1 asist yapmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Emre Çolak ile yollar ayrıldı. Devre arasında takıma katılan 29 yaşındaki oyuncu kadro dışı bırakılmışı.

Emre Çolak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Karagümrük ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Çolak, "Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Fatih Karagümrük'e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yoluna gitmeyi tercih ettik. İki taraf için de hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

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Emre Çolak Fatih Karagümrük'ten ayrılıyor: Kadroya dönmeyi reddetti


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