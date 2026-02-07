Fatih Tekke Samsunspor maçı öncesi sitem etti: '1-2 haftadır...'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 21. haftasında Samsunspor'a konuk olacak.
Mücadele öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.
Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;
“1-2 haftadır hiç bilmediğimiz sebeplerden dolayı kaos yaratılmak isteniyor. Bu çocuklar, genç. Bazen hak ettiğimiz halde mağlup olduğumuz maçlar da olacak. Biz kötü bir periyot geçirmedik. Camia olarak ayakta durmalıyız. Daha iyi olacağız.”