Trabzonspor takım otobüsüne Samsun'da saldırı

Haber Merkezi
19:397/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
Samsun'da Trabzonspor'un takım otobüsüne saldırı gerçekleşti

Trabzonspor, Samsunspor maçı öncesinde takımın otobüsüne saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Daha önce Kocaeli ve Antalya'da da bu menfur eylemler gerçekleşmişti.

Süper Lig’in 21’inci haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor’un takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi.

Trabzonspor Kulübü'nün sanal medyadan yaptığı açıklamada, “Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir. Daha önce Kocaeli ve Antalya’da, bugün ise Samsun’da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir. Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor’a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır. Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kamuoyuna duyurulur” ifadeleri kullanıldı.









#trabzonspor
#samsunspor
#süper lig
