Fatih Tekke'den galibiyet sonrası öz eleştiri: 'Bunu iyi oynamalıyız!'

Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İlk ve son bölümün olumsuz olduğu belirten Tekke, "Reaksiyonlarda çok eksiktik. Gayet doğal olarak oyuncu yapısından dolayı." ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig 14. haftasında Trabzonspor rakibi TÜMOSAN Konyaspor'u geriden gelerek 3-1 mağlup etti.
Galibiyetin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Bana göre, maçın ilk bölümü ve son bölümü olumsuz. Bunu nedenleri var. Reaksiyonlarda çok eksiktik. Gayet doğal olarak oyuncu yapısından dolayı. 3'lü baskı daha iyi oldu. Birebir baskıya düşeceksek, bunu iyi oynamalıyız."
"Bir şey olmaz, zaman vereyim... Zaman verince kullanıyorlar, herkes bu oyunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün sorunlar yaşadık açıkçası. Savunmada hem kenar ortasında hem kenarlarda birebirleri böyle oynamamalıyız. Orta yapıldığında bir şey olmaz dememeliyiz, oluyor."
"Her şeye rağmen bu galibiyeti aldık. Bu galibiyeti en başta Edin Visca'ya armağan ediyoruz. Yola devam. Çarşamba kupa maçı var. O da zor. Sonrasında Göztepe maçı var. En şiddetli, en hızlı takımlardan birisi. Maç maç devam etmeye çalışıyoruz."
"Galibiyet değil beraberlik olursa camiadaki durum ortada. Herkes elinde sopayla cephenin arkasında bekliyor."