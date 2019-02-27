Fatih Terim'den Hatay maçı sonrasında İstiklal Marşı göndermesi

Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2-0 önde oldukları karşılaşmanın 4-2'ye gelmesini değerlendirdi.

Maçta 2-0 öne geçtikten sonra da birçok pozisyona girdiklerini ifade eden Terim, "Kafi gelmiş olacak ki (futbolcular) o ciddiyetten uzaklaştılar. Onlar için de güzel bir tecrübe oldu ama onlar ne zaman bu fırsatı yakalarsa bunu iyi değerlendirmeliler" diye konuştu.

Terim, ciddiyetin önemini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Galatasaray her saniye ciddiyet isteyen bir kulüptür. Hele hele futbolun içerisinde... Bugün inanılması zor birçok şey oldu. Ben işin analiz kısmını oyuncularımla kendim yaparım. Turu geçtiğimiz için mutluyum. Kazanmaları gerekirdi. Hatayspor'u da tebrik ediyorum, gayet iyi oynuyorlar ama onlara da yazık. Onlar da bu sahada nasıl oynuyor, bizden evvelki kupada olanlara da yazık. Onlar da burada nasıl oynamış. Bunu sadece kendimiz için değil onlar için de istiyoruz. Bu kadar iyi top oynayan, hocalarına da söyledim zaten, iyi bir Hatayspor var. Çocuklara da yazık günah, el birliğiyle bunu bir an evvel halletmeliyiz. Ayrıca da validen, belediye başkanına, Hatayspor başkanından tüm yönetime ve Hatay halkına çok teşekkür ediyorum, bizi çok güzel ağırladılar."

İstiklal Marşı göndermesi

Oyuncularının maçı 2-0'dan sonra bitirdiklerini ifade eden Terim, futbolun ciddi bir oyun olduğunu belirtirken 'İstiklal Marşı okuyacak çok futbolcumuz vardı bugün sahada. 9 tane..." ifadeleriyle göndermede bulundu.

Bilindiği üzere Galatasaray'ın lig maçlarında sahaya 11 yabancıyla çıkması tartışma çıkarmıştı.

Kupa maçında skandal: Kamera görüntü alamadığı için gol incelenemedi Galatasaray'ın Hatayspor karşısında ölüp ölüp dirildiği kupa maçında skandal bir olay yaşandı.Sarı kırmızılıların yıldız ismi Henry Onyekuru'nun takımı adına attığı 3. gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Gole sevinmeye giden futbolcu ofsayt kararıyla yıkılırken pozisyon VAR tarafından incelenemedi. Tekrar görüntülerinde pozisyonun ofsayt olup olmadığı anlaşılamazken mücadele sonunda maçın yorumcusu Levent Tüzemen, pozisyonu göremediği için yorumlayamadığını söyledi. Maçın anlatımcısı Cüneyt Şen de yaptığı açıklamada stadyum direklerinin kamera açısını engellediğini belirtti.Skor Hatayspor'un 4-2'lk üstünlüğü ile devam ederken atılan bu golün ofsayt gerekçesiyle iptali sonrasında sarı kırmızılıların yedek kulübesinde futbolcular ve teknik heyet 4. hakeme sert itirazlarda bulundu.Maç bittikten 15 dakika sonra verilen tekrarda ortaya çıkan gerçeğe bakın: Onyekuru'nun iptal edilen golünde kamera açısı olmadığı için VAR'a gidilememiş! Hem hakemlik mesleği hem organizasyon açısından kara bir gün... pic.twitter.com/TtZAzrgDIc— Arda (@ArdaKRDG) 27 Şubat 2019