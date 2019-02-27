Fatih Terim'den Hatay maçı sonrasında İstiklal Marşı göndermesi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1. Lig takımı Hatayspor'a 4-2 yenilmelerine rağmen üst tura yükseldikleri için mutlu olduğunu söyledi. Terim, basın toplantısında sahada 9 Türk oyuncu oynattıklarından bahsederken İstiklal Marşı göndermesinde bulundu.
Haber MerkeziAA
Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2-0 önde oldukları karşılaşmanın 4-2'ye gelmesini değerlendirdi.
Maçta 2-0 öne geçtikten sonra da birçok pozisyona girdiklerini ifade eden Terim, "Kafi gelmiş olacak ki (futbolcular) o ciddiyetten uzaklaştılar. Onlar için de güzel bir tecrübe oldu ama onlar ne zaman bu fırsatı yakalarsa bunu iyi değerlendirmeliler" diye konuştu.
Terim, ciddiyetin önemini vurgulayarak şöyle devam etti:
"Galatasaray her saniye ciddiyet isteyen bir kulüptür. Hele hele futbolun içerisinde... Bugün inanılması zor birçok şey oldu. Ben işin analiz kısmını oyuncularımla kendim yaparım. Turu geçtiğimiz için mutluyum. Kazanmaları gerekirdi. Hatayspor'u da tebrik ediyorum, gayet iyi oynuyorlar ama onlara da yazık. Onlar da bu sahada nasıl oynuyor, bizden evvelki kupada olanlara da yazık. Onlar da burada nasıl oynamış. Bunu sadece kendimiz için değil onlar için de istiyoruz. Bu kadar iyi top oynayan, hocalarına da söyledim zaten, iyi bir Hatayspor var. Çocuklara da yazık günah, el birliğiyle bunu bir an evvel halletmeliyiz. Ayrıca da validen, belediye başkanına, Hatayspor başkanından tüm yönetime ve Hatay halkına çok teşekkür ediyorum, bizi çok güzel ağırladılar."
İstiklal Marşı göndermesi
Oyuncularının maçı 2-0'dan sonra bitirdiklerini ifade eden Terim, futbolun ciddi bir oyun olduğunu belirtirken 'İstiklal Marşı okuyacak çok futbolcumuz vardı bugün sahada. 9 tane..." ifadeleriyle göndermede bulundu.
Bilindiği üzere Galatasaray'ın lig maçlarında sahaya 11 yabancıyla çıkması tartışma çıkarmıştı.
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