Fatih Terim'den kupa maçı sonrasında flaş mesaj

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'a elendikleri maçtan sonra çarpıcı mesajlar verdi.

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Maçı komplike hale biz soktuk. Olmayan gollerin izahı yok. En az 2 farklı öne geçmezseniz, futbol size her zaman sıkıntı yaratır. Nitekim yarattı da."

"Atamadığımız goller, oynadığımız müthiş oyunun gölgede kalan tarafı. Müthiş bir zevk vererek oynadığın bir oyunda, doğru yerde doğru vuruşlar yapılamadı. Ek olarak, bir metreden atamama becerisini, pardon, beceriksizliğini gösterdik."

"Genç takımın bu zararlarını, sahadaki bazı yanlışlarını, düzeltinceye kadar bu sıkıntıları çekeceğiz. Şu oyunu bir teknik adam olarak nasıl izah edersiniz..."

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"Elendikten sonra nasıl elendiğinizin hiç önemi yok. Çünkü Galatasaray eleniyor."

"Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma, kulübümüzün ekonomik şartlarına baktığımızda, ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ekonomik durumumuz izin vermiyorsa, yapmayız da."

"Galatasaray'ın kurtuluşu bu. Yetenekli gençlerle birlikte yola devam edeceğiz. Bu planın doğru olduğunu savunacağız. Açıkçası üzgünüm, benim de hayatımda böyle bir yıl denk gelmedi."