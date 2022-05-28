Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi finali öncesinde dikkat çeken yorum

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmada yorumculuk görevini üstlendi.

Terim, maç öncesinde iki takımı analiz ederken Real Madridli Eder Militao ile ilgili dikkat çekici bilgiler verdi.

Terim, "Porto ile aynı gruba düştüğümüz zaman rakibi analiz etmiştik. Porto'nun stoperi için dünyanın en iyi kulüplerinden birine gider demişiz. Hatırlattılar bana. Şu anda Real Madrid'de oynuyor" ifadelerini kullandı.