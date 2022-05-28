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Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi finali öncesinde dikkat çeken yorum

Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde teknik direktör Fatih Terim yorumculuk yapıyor. Terim, mücadele öncesinde iki takımla ilgili değerlendirme yaparken Real Madrid'in yıldızı Eder Militao için dikkat çekici bir bilgi paylaşımında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terimden Şampiyonlar Ligi finali öncesinde dikkat çeken yorum
Fatih Terim ve Gökhan Abdik.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmada yorumculuk görevini üstlendi.

Terim, maç öncesinde iki takımı analiz ederken Real Madridli Eder Militao ile ilgili dikkat çekici bilgiler verdi.

Terim, "Porto ile aynı gruba düştüğümüz zaman rakibi analiz etmiştik. Porto'nun stoperi için dünyanın en iyi kulüplerinden birine gider demişiz. Hatırlattılar bana. Şu anda Real Madrid'de oynuyor" ifadelerini kullandı.

  • Eder Militao, Porto'dan Real Madrid'e 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
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