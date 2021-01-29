Spor Fatih Terimden ses getiren İrfan Can Kahveci açıklaması
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Fatih Terim'den ses getiren İrfan Can Kahveci açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can Kahveci transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim
Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep'i yendikleri maçtan sonra transfer mesajı verdi. Tecrübeli teknik adam gündemin birinci sırasında yer alan İrfan Can Kahveci için önemli açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

  • -"Onyekuru'yu hepimiz biliyoruz. Belki Avrupa'da gittiği takımlarda pek sesi çıkmıyor ama burada gereğini yapıyor. Bizimle mutlu.Onyekuru'daki ısrarım çok netti. Bizim önemli bir silahımız olduğunu hep gösterdi, göstermeye de devam edecek. Keşke daha önce alabilseydik."
  • -"Transferde birçok şey olabilir, olmalı da. Galatasaray gibi davranmalıyız. Bunu bekliyorum."
  • -"İstediğimiz bir oyuncunun önceliği Galatasaray değilse zaten dokunmayız. Para, ilişki her şey değil. Önemli olan değerler ve itibar."
  • -"Yönetimimiz bir-iki oyuncu daha açıklayabilir. Bazı fırsat transferleri olabilir."
  • -"İrfan Can ve Visca'yı zaten söylemiştim. İrfan Can güncelliğini koruyor. O da düzgün duruyor. Bize karşı ne hissettiğini biliyoruz. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Bazen kırılma noktaları vardır. Bu noktada da koca Galatasaray geri çekilmemelidir."
  • -"İrfan hem iyi oyuncu. Hem istediğimiz oyuncu. Beraberce istenen bir durumdayız. İnşallah Galatasaraylı olur. Olursa çok mutlu olurum. Bakalım pazartesine kadar neler olacak."

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