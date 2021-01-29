Fatih Terim'den ses getiren İrfan Can Kahveci açıklaması

Hayat

Tamir için çıktığı direkten düştü: 4 ay tedavi görünce işten çıkarıldı

Kastamonu’da tamir etmek için çıktığı ağaç telefon direğinin kırılması neticesi düşen ve 4 ay boyunca tedavi gören işçi, tedavisinin ardından geri dönmek istediği iş yerinden çıkarıldı. 4 aylık sürede psikolojik olarak çok yıprandığını anlatan Hikmet Keskinışık, "Amirlerimden, üstlerimden beni daha rahat bir göreve almalarını beklerken işimden oldum. İşimi de severek yapıyordum" dedi.