Fatih Terimli Al Shabab seriye bağladı: Bileği bükülmüyor

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 27. haftasında Al Kholood'u 2-0 mağlup etti ve 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 27. haftasında Al Kholood'u 2-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Guanca ve 45. dakikada Hamdallah (P) kaydetti.
Al Shabab, ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini elde etti. Fatih Terim'in takımı son 7 maçta yenilgi almadı ve 5 maçını kazandı.
Ligde üst üste üçüncü, son 6 maçta 5'inci galibiyetini alan 6. basamaktaki Al Shabab, puanını 49 yaptı.
Art arda üçüncü mağlubiyetini yaşayan Al Kholood ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.