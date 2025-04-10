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Fatih Terimli Al Shabab seriye bağladı: Bileği bükülmüyor

Fatih Terimli Al Shabab seriye bağladı: Bileği bükülmüyor

22:2010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
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Fatih Terim
Fatih Terim

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 27. haftasında Al Kholood'u 2-0 mağlup etti ve 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 27. haftasında Al Kholood'u 2-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Guanca ve 45. dakikada Hamdallah (P) kaydetti.


Al Shabab, ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini elde etti. Fatih Terim'in takımı son 7 maçta yenilgi almadı ve 5 maçını kazandı.


Ligde üst üste üçüncü, son 6 maçta 5'inci galibiyetini alan 6. basamaktaki Al Shabab, puanını 49 yaptı.


Art arda üçüncü mağlubiyetini yaşayan Al Kholood ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.




#Al Shabab
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