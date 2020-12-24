Fener çok rahat

Süper Lig’de son 2 maçını kaybeden ve kendi evinde üst üste 3. maçını da kaybeden Fenerbahçe, 14. hafta mücadelesinde sahasında Başakşehir’i 4-1 yenerek rahat bir nefes aldı. 6. dakikada Deniz’in soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Skrtel’in vuruşunda top uzak kale direğinden geri geldi.

Mahmut yakın mesafeden yaptığı vuruşla Başakşehir’i 1-0 öne geçirdi. 28’de Caner’in sağdan ortasında kale önündeki Thiam topu dışarı attı. 45+1’de Caner’in ortasında Thiam’ın vuruşunu Gustavo tamamlamak isterken, defansa çarpan top taca çıktı. 45+2’de Caner’in kullandığı kornerde kaleci Volkan Babacan oyun alanına tokatladı. Arka direkte topla buluşan Nazım, düzgün vuruşla topu filelere gönderdi.

1-1. 53’de Crivelli’nin vuruşunda Altay’dan dönen topa Crivelli’nin vuruşunda kaleci Altay’ın tokatladığı top direğe çarparak kornere çıktı. 60. dakikada soldan Caner’in kullandığı konerde arka direkteki Tisserand’ın vuruşu Skrtel’in sırtından döndü. Tekrar topla buluşan Tisserand’ın vuruşunda top kaleci Volkan’ın yanından ağlarla buluştu: 2-1. 84’de Caner ile verkaca giren Gustavo topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi: 3-1. 89’da Thiam’ın pasında Mert Hakan skoru belirledi: 4-1.