DİĞER

Fener çok rahat

Fener çok rahat

Süper Lig’in 14. haftasında evinde Başakşehir’i ağırlayan Fenerbahçe, rakibini yenerek hem evindeki 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi hem de 3 haftalık galibiyet hasretini bitirdi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Nazım, Tisserand, Gustavo ve Mert Hakan kaydederken, Mahmut’un tek sayısı, 9 kişi kalan Başakşehir’e yetmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Nazım, Tisserand, Gustavo ve Mert Hakan kaydederken, Mahmut’un tek sayısı, 9 kişi kalan Başakşehir’e yetmedi.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Nazım, Tisserand, Gustavo ve Mert Hakan kaydederken, Mahmut’un tek sayısı, 9 kişi kalan Başakşehir’e yetmedi.

Süper Lig’de son 2 maçını kaybeden ve kendi evinde üst üste 3. maçını da kaybeden Fenerbahçe, 14. hafta mücadelesinde sahasında Başakşehir’i 4-1 yenerek rahat bir nefes aldı. 6. dakikada Deniz’in soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Skrtel’in vuruşunda top uzak kale direğinden geri geldi.

  • Mahmut yakın mesafeden yaptığı vuruşla Başakşehir’i 1-0 öne geçirdi. 28’de Caner’in sağdan ortasında kale önündeki Thiam topu dışarı attı. 45+1’de Caner’in ortasında Thiam’ın vuruşunu Gustavo tamamlamak isterken, defansa çarpan top taca çıktı. 45+2’de Caner’in kullandığı kornerde kaleci Volkan Babacan oyun alanına tokatladı. Arka direkte topla buluşan Nazım, düzgün vuruşla topu filelere gönderdi.

1-1. 53’de Crivelli’nin vuruşunda Altay’dan dönen topa Crivelli’nin vuruşunda kaleci Altay’ın tokatladığı top direğe çarparak kornere çıktı. 60. dakikada soldan Caner’in kullandığı konerde arka direkteki Tisserand’ın vuruşu Skrtel’in sırtından döndü. Tekrar topla buluşan Tisserand’ın vuruşunda top kaleci Volkan’ın yanından ağlarla buluştu: 2-1. 84’de Caner ile verkaca giren Gustavo topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi: 3-1. 89’da Thiam’ın pasında Mert Hakan skoru belirledi: 4-1.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Nedim Özbey: Devletin nefesini burada hissetm...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.