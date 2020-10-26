Fener zirveyi zorluyor 3-1

Süper Lig’de 6. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor’u 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Bu galibiyetle sarı-lacivertlilerin, Kadıköy’de rakibine karşı yenilmezlik serisi 24 yıla çıktı. 14. dakikada Abdülkadir’in içeriye çevirdiği topa Afobe dokunamayınca paralel olarak dışarı çıktı. 17’de Nwakaeme içeriye ortaladı. Abdülkadir yerde kaldı ancak oyun devam etti. Abdülkadir, penaltı itirazı yaparken, Cüneyt Çakır ise VAR’dan uyarı gelmediğini belirtti. 22. dakikada Sosa ve Lemos’un çarpışmasıyla topu önünde bulan Afobe ceza sahasına girerken köşeye vurdu ve Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi. 42’de orta alandan topu alan Abdülkadir ilerlerken Gustavo ceza sahası önünde faulle durdurdu. Trabzonspor bu atıştan sonuç alamadı ve ilk yarıyı 1-0 üstün kapadı.

51. dakikada Fenerbahçe’nin kullandığı kornerde Tisserand kafayı vurdu, top direğe ve Serkan’a çarparak ağlara gitti. 1-1. 55’de Trabzonspor orta alanında yapılan hata sonrası topu kapan Tisserand, Pelkas’a, bu futbolcu da Cisse’ye aktardı. Cises’nin pasında Valencia ceza sahasına girer girmez attığı golle Fenerbahçe’yi 2-1 öne geçirdi. 60’da Nwakaeme’nin pasında Baker’ın sert şutu direğin yanından auta çıktı. 72. dakikada Caner’in kullandığı kornorde Gökhan’ın arkaya aşırttığı topu Cisse ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı. 90+3’de Gökhan’ın ortasında Cisse’nin kafa vuruşu üst direkten döndü.

İnşallah namağlup şampiyonluk

F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maç sonrası yaptığı açıklamada namağlup şampiyon olmak istediklerini söyledi. “Lemos ile Sosa arasında anlaşmazlık oldu, golü yedik ve dağıldık. İkinci yarıda yaptığımız direkt değişiklikler etkili oldu” diyen başarılı çalıştırıcı, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Oyunun gidişatı beraberlik olur, mağlubiyet de yaşanacak ama inşallah sezon sonuna dek namağlup ilerleme şansını yakalarız. Ben ve oyuncularım elinden geleni yapacak” diye konuştu.

Elhamdülillah devam

F.Bahçe’de ilk resmi golünü atan Papiss Cisse, Trabzonspor’a rakip olduğu son 4 Süper Lig maçında 5 gole doğrudan katkı sağladı (4 gol-1 asist). 35 yaşındaki Senegalli forvet “Göztepe maçında goller kaçırmıştım. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Çok şükür ilk golümü attım. Elhamdülillah. Umuyorum gelecek haftalarda da goller gelir. Takım olarak 3 puan almaya devam edeceğiz, bugün (dün) yaptığımız gibi” dedi.