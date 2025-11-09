Trendyol Süper Lig 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-2 kazandı ve üst üste 4. galibiyetini aldı.





Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 38. dakikada Marco Asensio, 40 ile 50. dakikada Dorgeles Nene (2) ve 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kayserispor'un gollerini 53 ve 74. dakikada Onugkha (2) attı.





Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada galip gelen Fenerbahçe zirveyle arasındaki farkı 1 puana indirdi. Sarı-lacivertli ekip, milli ara sonrası deplasmanda Rizespor'a konuk olacak.





FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Bennasser, Mane, Benes, Cardoso, Onugkha.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

16' Sol taraftan Asensio’nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası sağ çaprazında Skriniar topu göğsüyle kontrol edip vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

37' Kullanılan serbest vuruşta Talisca’nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Asensio’nun uzak direğe şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0.

40' Semedo’nun sağ taraftan pasında savunma arkasına hareketlenen Fred, ceza sahası sağ tarafında pasını kale önündeki Nene’ye aktardı. Nene’nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

42' Levent’in pasında topla buluşan Edson Alvarez’in ceza yayının solundan sert şutunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+1' Sol taraftan Carole’un kullandığı taç atışında top arka direğe yöneldi, bu noktada Mane’nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ederson’da kaldı.

İKİNCİ YARI

50' Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Dorgeles Nene, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Onurcan Piri'nin sağından ağlarla buluşturdu: 3-0.

53' Miguel Cardoso'nun ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasını iyi takip eden German Onugkha, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ederson'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 3-1.

63' Fred'in defansın arkasına gönderdiği pasla ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazdan gelişine yaptığı düzgün vuruşla topu Onurcan Piri'nin solundan uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 4-1.

74' Opoku'nun uzun pasıyla topla buluşan German Onugkha, hızla ilerleyerek ceza alanına girmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ederson'un yanından ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oldu: 4-2.

87' Sol kanatta topla buluşan Brown, ceza yayı önündeki Bartuğ Elmaz'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Onurcan Piri topu uzaklaştırmayı başardı.





FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Kayserispor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

- Namağlup tek takım

Fenerbahçe, Süper Lig'de 12. haftanın ardından mağlubiyet görmeyen tek takım oldu. Müsabaka öncesinde Galatasaray ile ligde yenilgi yüzü görmeyen tek takım durumunda bulunan sarı-lacivertliler, rakibinin Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından ligde yenilgisiz tek takım durumuna yükseldi.





- Kerem takımıyla ligde ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü attı.





UEFA Avrupa Ligi'nde takımına 3 maçta 3 gol katkısı veren Kerem, ligde ise tamamı ilk 11'de 7 mücadelede gol bulamamıştı.





Kerem, 63. dakikada takımının 4. golünü kaydederken, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü de Kayserispor'a karşı atmış oldu.





- Fred performansıyla dikkati çekti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred Rodrigues, Kayserispor karşısında performansıyla alkış aldı.





Düşen performansı nedeniyle sarı-lacivertli formayla 9 resmi maçın ardından ilk 11'de görev alan Fred, etkili bir oyun ortaya koyarken 2 de gol pası verdi.





- Asensio 4 gole ulaştı

Fenerbahçe'nin İspanyol orta sahası Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.





Süper Lig'de 7. kez ilk 11'de sahaya çıkan Asensio, 38. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.





Asensio, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ın ardından Kayserispor filelerini de havalandırarak gol sayısını 4'e taşıdı.





- Nene siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, sarı-lacivertli formayla siftah yaptı.





Mücadelesiyle beğeni toplayan 22 yaşındaki oyuncu, Kayserispor maçına kadar gol bulmayı başaramamıştı.





Nene, 40. dakikada takımının 2. golünü kaydederken, kendisi adına da ilk golünü bulmuş oldu. Genç oyuncu, 50. dakikada bir gol daha bularak müsabakayı 2 golle tamamladı.





- Semedo, cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, cezalı duruma düştü.





Maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan tecrübeli oyuncu, 46. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.





- Saran ve Tedesco'ya tribünlerden destek

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco'ya destek verdi.





Sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde önce başkan Saran lehine, ardından da İtalyan çalıştırıcı lehine tezahüratta bulundu.



