Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

13:3216/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, sahada devam etti. Isınma koşuları, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra taktik ve bireysel antrenmanlarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp ardından özel uçakla Alanya'ya gidecek.

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesi, 18 Ocak Pazar günü saat 20.00'de Alanya Oba Stadı'nda oynanacak.



#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Alanyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
17.7 milyon emekliye ödenecek! Emekli bayram müjdesi: İkramiye ödemeleri 5.000 TL mi olacak?