Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Beko - Maccabi Rapyd Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de kritik maç

Fenerbahçe Beko - Maccabi Rapyd Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de kritik maç

20:1011/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
EuroLeague’de kritik maç
EuroLeague’de kritik maç

EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 10. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Rapyd Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, güvenlik gerekçeleri nedeniyle tarafsız saha statüsünde Almanya’nın Münih kentindeki SAP Garden salonunda oynanacak. İşte yayın saati ve tüm detaylar…

EuroLeague’in 10. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’le Almanya’nın Münih kentinde karşılaşacak. Mücadele 11 Kasım Salı günü TSİ 22.00’de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.


Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı, 11 Kasım Salı günü TSİ 22.00’de başlayacak. Basketbolseverler karşılaşmayı S Sport ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.


Fenerbahçe Beko’da hedef: Galibiyet serisi başlatmak

Sarı-Lacivertli ekip, EuroLeague’de geride kalan 9 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Koç Sarunas Jasikevicius yönetimindeki temsilcimiz, son olarak sahasında LDLC ASVEL’i 81-67 mağlup ederek moral bulmuştu. Bu maçta Wade Baldwin 14, Nicolo Melli 12, Bonzie Colson 11 sayı ile ön plana çıktı. Fenerbahçe Beko’da Arturs Zagars ve Scottie Wilbekin sakatlıkları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

Maccabi Rapyd Tel Aviv’de son durum

İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd Tel Aviv, EuroLeague’de oynadığı 9 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet elde etti ve 19. sırada yer alıyor. Son olarak AS Monaco deplasmanında 112-107 mağlup olan Maccabi’de Lonnie Walker IV (19 sayı) ve TJ Leaf (18 sayı) öne çıkan isimlerdi. Oded Kattash’ın öğrencileri, Münih’te sürpriz bir galibiyet peşinde olacak.


Münih’te yoğun güvenlik önlemleri

Fenerbahçe Beko’nun bu haftaki iki maçında da İsrailli taraftarlar salona alınmayacak. 11 bin 500 kapasiteli SAP Garden’da yaklaşık 7 bin bilet Fenerbahçeli taraftarlara ayrıldı. Alman polisi, mücadele için üst düzey güvenlik önlemleri uygulayacak.


Fenerbahçe’nin sıradaki maçı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında 13 Kasım Perşembe günü yine Münih’te bu kez Hapoel IBI Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak.

#Fenerbahçe Beko - Maccabi Rapyd Tel Aviv
#fenerbahçe beko
#maccabi tel aviv
#euroleague
#almanya
#basketbol
#fenerbahçe
#euroleague maçı
#spor
#Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda
#Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 asgari ücreti ne zaman belirlenecek? Enflasyon, refah payı, zam oranı... Yeni asgari ücret nasıl şekillenecek? İşte olası zam senaryoları