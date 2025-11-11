Fenerbahçe Beko - Maccabi Rapyd Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de kritik maç

EuroLeague’in 10. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’le Almanya’nın Münih kentinde karşılaşacak. Mücadele 11 Kasım Salı günü TSİ 22.00’de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.





Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı, 11 Kasım Salı günü TSİ 22.00’de başlayacak. Basketbolseverler karşılaşmayı S Sport ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.





Fenerbahçe Beko’da hedef: Galibiyet serisi başlatmak

Sarı-Lacivertli ekip, EuroLeague’de geride kalan 9 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Koç Sarunas Jasikevicius yönetimindeki temsilcimiz, son olarak sahasında LDLC ASVEL’i 81-67 mağlup ederek moral bulmuştu. Bu maçta Wade Baldwin 14, Nicolo Melli 12, Bonzie Colson 11 sayı ile ön plana çıktı. Fenerbahçe Beko’da Arturs Zagars ve Scottie Wilbekin sakatlıkları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

Maccabi Rapyd Tel Aviv’de son durum

İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd Tel Aviv, EuroLeague’de oynadığı 9 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet elde etti ve 19. sırada yer alıyor. Son olarak AS Monaco deplasmanında 112-107 mağlup olan Maccabi’de Lonnie Walker IV (19 sayı) ve TJ Leaf (18 sayı) öne çıkan isimlerdi. Oded Kattash’ın öğrencileri, Münih’te sürpriz bir galibiyet peşinde olacak.





Münih’te yoğun güvenlik önlemleri

Fenerbahçe Beko’nun bu haftaki iki maçında da İsrailli taraftarlar salona alınmayacak. 11 bin 500 kapasiteli SAP Garden’da yaklaşık 7 bin bilet Fenerbahçeli taraftarlara ayrıldı. Alman polisi, mücadele için üst düzey güvenlik önlemleri uygulayacak.





