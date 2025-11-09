Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko maçlarına İsrailli taraftarlar alınmayacak

10:089/11/2025, Pazar
AA
Fenerbahçe Beko'nun karşılaşmasından bir kare
Fenerbahçe Beko'nun karşılaşmasından bir kare

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında önce katil İsrail temsilcilerinden Maccabi Rapyd'i ardından Hapoel IBI'yi Almanya'da konuk edecek. Her iki müsabakada da İsrailli taraftarlar yer almayacak.

Fenerbahçe Beko maçlarında İsrailli taraftarlar salona alınmayacak. SAP Garden'da oynanacak müsabakalarda yoğun güvenlik önlemi olacak. Sarı-lacivertli takım, 11 Kasım'da Maccabi Rapyd'le, 13 Kasım'da da Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek.


11 bin 500 koltuk kapasiteli SAP Garden'daki maçlarda, üst kat olarak nitelendirilen tribünler boş bırakılacak. Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmalar için 7 bine yakın bilet satışa çıkardı.


Daha önce Litvanya'da konuk etmişti

Fenerbahçe Beko, geride kalan 2 sezonda İsrail ekibi Maccabi Rapyd'i Litvanya'da konuk etmişti.


2023-2024 sezonunda Maccabi Rapyd'le Panevezys kentinde bulunan Kalnapilio Arena'da karşılaşan sarı-lacivertliler, geçen sezon ise İsrail takımıyla Litvanya'nın Zalgiris kentindeki Zalgirio Arena'da karşı karşıya gelmişti.


Fenerbahçe Beko, bu sezon lige alınan Hapoel IBI'le Avrupa Ligi'nde ilk kez karşılaşacak.

#Fenerbahçe Beko
#Hapoel IBI
#Maccabi Rapyd
