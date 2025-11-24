Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Virtus Bologna

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Virtus Bologna

10:3924/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko ile Bursaspor Basketbol takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic (sağda) ile Bursaspor Basketbol oyuncusu Landry Nnoko (solda) mücadele etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko ile Bursaspor Basketbol takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic (sağda) ile Bursaspor Basketbol oyuncusu Landry Nnoko (solda) mücadele etti.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yarın akşam saat 20.45’te İtalya temsilcisi Virtus Bologna’yı konuk edecek.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bu hafta İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak bu zorlu 13. hafta karşılaşması, 25 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans sergileyen sarı-lacivertli takım, taraftarının büyük desteğiyle sahaya çıkarak ligdeki üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.


Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 12 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya 8. sırada girdi.


Virtus Bologna ise 6'şar galibiyet ve beraberlikle 12. sırada yer aldı.

#Fenerbahçe Beko
#Basketbol
#Virtus Bologna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TCDD işçi alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Devlet Demiryolları 780 sürekli işçi kura tarihi açıklandı