Fenerbahçe Beko'nun konuğu Virtus Bologna

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bu hafta İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak bu zorlu 13. hafta karşılaşması, 25 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans sergileyen sarı-lacivertli takım, taraftarının büyük desteğiyle sahaya çıkarak ligdeki üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.
Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 12 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya 8. sırada girdi.
Virtus Bologna ise 6'şar galibiyet ve beraberlikle 12. sırada yer aldı.