Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası açıklandı

Fenerbahçe Beko, başantrenör Igor Kokoskov ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca sorununu çözdü. Sarı-lacivertli takımın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komşuoğlu, yeni hocayı divan kurulu toplantısında açıkladı.
Kokoskov için tazminat ödenmediğini belirten Komşuoğlu, yeni sezonda takımın başında Aleksander Djordjevic olacağını açıkladı.
- 3 yıllık anlaşma sağlandı
- Fenerbahçe Beko resmi site üzerinden yaptığı açıklamada, Djordjevic ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başantrenörlük görevi için Sırp çalıştırıcı Aleksandar Djordjevic ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Aleksandar Djordjevic Fenerbahçe Beko'da! ✍️💛💙
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Aleksandar Djordjevic Fenerbahçe Beko'da! ✍️💛💙