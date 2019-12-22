Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-1

2019'un son derbisinde Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Max Kruse penaltıdan, 33. dakikada Ozan Tufan ve 58. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 45+5. dakikada Atiba kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 28'e yükseltirken, Beşiktaş ise 27 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler deplasmanda Rizespor'un konuğu olacak. Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Beşiktaş’ın galibiyet hasreti 20 maça çıktı

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların Ülker Stadı’ndaki kazanma hasreti de 20 maça yükseldi. Son olarak Rıza Çalımbay’ın teknik direktör olduğu dönemde, 17 Nisan 2005 tarihinde Kadıköy’de 4-3 kazanan Beşiktaş, o tarihten bu yana çıktığı 20 maçta da galibiyet alamadı. Rakibi karşısında ilk yarıda Kruse ve Ozan Tufan’ın attığı gollerle 2-0 geriye düşen ve ilk yarının uzatma dakikalarında Atiba’yla farkı 1’e indiren siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Vedat’ın golüne engel olamayınca maçı 3-1 kaybetti. Son galibiyetini aldığı 2004-2005 sezonundan bu yana Fenerbahçe ile deplasmanda 20 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçlarda 12. yenilgisini alırken, 8 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi için tribünleri 44 bin 526 biletli taraftar doldurdu. Sarı-lacivertlilere 42 bin 358 taraftar, siyah-beyazlı ekibe de 2 bin 168 seyirci destek verdi. Çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da derbi heyecanını yerinde izlemek için stat çevresinde bulanan mekanlarda maçı takip etti.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Deniz, Kruse, Vedat

Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Deniz, Kruse, Vedat Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Lens, Caner Erkin, Burak.

Maçtan dakikalar

22. dakikada top ceza sahası içinde Beşiktaşlı oyuncu Rebocho'nun eline çarptı. VAR'ın devreye girmesi sonucunda hakem Cüneyt Çakır pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

23. dakikada penaltıyı kullanan Max Kruse topu ağlara gönderdi: 1-0

32. dakikada orta sahada Luiz Gustavo Diaby'den kaptığı topu Ozan'a bıraktı, 24 yaşındaki oyuncu ceza sahası dışından bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2+0

45+5. dakikada duran topta Beşiktaş Atiba ile golü buldu: 2-1

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada Vedat Muriqi'in attığı golle Fenerbahçe farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1

Mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazandı.