Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Ligde 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek.
20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler
16.00 Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
19.00 Hatayspor - Başakşehir FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Volkan Bayarslan
16.00 Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman
20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam