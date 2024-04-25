|
Spor

Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

11:59 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:06 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Volkan Bayarslan
Volkan Bayarslan

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Ligde 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek.


Süper Lig'de 34'üncü haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek


27 Nisan Cumartesi

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler

16.00 Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

19.00 Hatayspor - Başakşehir FK: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Volkan Bayarslan


28 Nisan Pazar

16.00 Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman


29 Nisan Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 DGS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS başvuru ve sınav tarihleri