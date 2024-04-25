Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Ligde 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek.