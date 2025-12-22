Fenerbahçe Beşiktaş maçına hazır

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yarın Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan oyuncular idmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.