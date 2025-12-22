Yeni Şafak
Fenerbahçe Beşiktaş maçına hazır

20:2622/12/2025, Pazartesi
AA
Antrenmandan kare.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yarın Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.


Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan oyuncular idmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.


Bu antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.




