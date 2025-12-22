Fenerbahçe'de yeni İrfan Can Kahveci kararı: Akıbeti kesinleşti

FENERBAHÇE'DEN YENİ İRFAN CAN KAHVECİ KARARI

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun sosyal medya platformu X üzerinden verdiği bilgiye göre; Fenerbahçe yönetimi ile teknik heyetin yaptığı toplantı sonrası İrfan Can Kahveci için kiralık ya da satış seçeneğiyle yolların ayrılması yönünde karar alındı.