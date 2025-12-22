Yeni Şafak
Fenerbahçe'de yeni İrfan Can Kahveci kararı: Akıbeti kesinleşti

18:1622/12/2025, Pazartesi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile oynanan maçın ardından Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için karar verildi.

Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig 8. haftasında oynanan Samsunspor maçı sonrası yönetim ve teknik ekibin kararı doğrultusunda İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı.

Sarı-lacivertli takıma geri dönmek için haber bekleyen İrfan Can, milli ara sonrası yönetim tarafından affını istemişti. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da fikrini alan Fenerbahçe yönetimi, ara transferine az bir süre kala İrfan Can Kahveci için kararını verdi.

FENERBAHÇE'DEN YENİ İRFAN CAN KAHVECİ KARARI

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun sosyal medya platformu X üzerinden verdiği bilgiye göre; Fenerbahçe yönetimi ile teknik heyetin yaptığı toplantı sonrası İrfan Can Kahveci için kiralık ya da satış seçeneğiyle yolların ayrılması yönünde karar alındı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2020-21 sezonunda sarı-lacivertli kulübe 7 milyon Euro + Tolga Ciğerci karşılığında transfer olmuştu. Fenerbahçe formasıyla toplamda 183 maça çıkan İrfan Can, 32 gol atarken 27 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan başarılı futbolcunun sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

