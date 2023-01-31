Fenerbahçe Borini'nin peşinde

Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki İtalyan oyuncu için Fatih Karagümrük yönetimiyle temasa geçti. Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek Borini için bonservis bedelinin yanı sıra kadrosunda düşünmediği bazı oyuncuları takas olarak önerdi. Borini de Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.