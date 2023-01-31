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Spor

Fenerbahçe Borini'nin peşinde

Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Fabio Borini'nin bonservis bedeli ortaya çıktı. 31 yaşındaki hücum oyuncusu için kulübe birden fazla kulübün teklif yaptığı belirtildi. Karagümrük yönetiminin 1.5 milyon euro istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin de 31 yaşındaki oyuncu için, Karagümrük'ün kapısını çaldığı öğrenildi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
12:01 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Borini'nin gol sevinci

Borini'nin gol sevinci

Ara transfer dönemi sona ermeden kadrosunu sol kanat oyuncusu ile takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük'te gösterdiği başarılı performansla göz dolduran Fabio Borini öne çıktı.


Borini Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki İtalyan oyuncu için Fatih Karagümrük yönetimiyle temasa geçti. Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek Borini için bonservis bedelinin yanı sıra kadrosunda düşünmediği bazı oyuncuları takas olarak önerdi. Borini de Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.


1.5 milyon euro isteniyor

Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Fabio Borini'nin bonservis bedeli ortaya çıktı. Karagümrük yönetiminin 1.5 milyon euro istediği belirtildi.




#Fenerbahçe
#Fatih Karagümrük
#Borini
1 saat önce
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Fenerbahçe Borini'nin peşinde
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