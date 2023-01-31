Fenerbahçe Borini'nin peşinde

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Borini'nin gol sevinci
Ara transfer dönemi sona ermeden kadrosunu sol kanat oyuncusu ile takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük'te gösterdiği başarılı performansla göz dolduran Fabio Borini öne çıktı.
Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki İtalyan oyuncu için Fatih Karagümrük yönetimiyle temasa geçti. Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek Borini için bonservis bedelinin yanı sıra kadrosunda düşünmediği bazı oyuncuları takas olarak önerdi. Borini de Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.
Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Fabio Borini'nin bonservis bedeli ortaya çıktı. Karagümrük yönetiminin 1.5 milyon euro istediği belirtildi.