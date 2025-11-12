Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe çift antrenmanla tamamladı: Rizespor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe çift antrenmanla tamamladı: Rizespor hazırlıkları sürüyor

21:5812/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Jhon Duran antrenmandan.
Jhon Duran antrenmandan.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını ikinci antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki günün ikinci antrenmanı milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi.


Salonda core çalışmalarıyla başlayan idman; sahada yapılan ısınma, çabukluk ve dayanıklılık koşularıyla sürdü. Günün ikinci antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.





#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
#Çaykur Rizespor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AFAD personel alımı başvuru süresi uzatıldı: AFAD 1250 personel alımı başvurusu ne zaman? Başvuru şartları ve detaylar