Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi belli oldu: Pazarlıklar başladı

Haber Merkezi
15:1812/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Fenerbahçe'de yönetim, transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler ilk transferi pazarlıklara devam ediyor.

Fenerbahçe'de yeni yönetim ilk transferini bitirmeye çalışıyor.

Sarı lacivertliler, ilk olarak kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Edson Alvarez’i takımda tutmak istiyor.

Sabah gazetesinde yer alan haberde Fenerbahçe’nin Edson Alvarez’in bonservisini alabilmek için harekete geçtiği belirtildi.

Haberde, Alvarez’in West Ham United’dan 2 milyon euroya kiralandığı ve sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun 22 milyon euro olduğu aktarıldı.

#Fenerbahçe
#Edson Alvarez
#West Ham United
