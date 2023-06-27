Fenerbahçe çıkış yolu arıyor

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak Fenerbahçe'de bir yandan yeni teknik direktörün henüz açıklanmamış olması bir yandan da kadro şişkinliği canları sıkıyor. Sarılacivertliler, yeni sezon için transfer çalışmalarını yürütürken, gözler bir yandan da takımdan gönderilecek isimlerde. Kanat mevkiine Ryan Kent, forvete de Edin Dzeko'yu alan, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da satın alma opsiyonunu kullanan Fenerbahçe kaleci, stoper, sol bek, orta saha, sağ kanat ve forvet mevkiine olmak üzere en az 6 transfer yapacak.





2 Temmuz'da başlayacak kamp öncesi yeni transferler Kent ve Dzeko'nun yanı sıra kiralıktan dönen Mbawana Samatta, Emre Ortakaya, Emre Demir, Burak Kapacak, Tiago Çukur, Çağtay Kurukalıp ve Eyüp Akcan'la birlikte sözleşmeleri devam eden 15'i yabancı oyuncu olmak üzere 34 futbolcu kadroda yer alacak. Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Miha Zajc ile de mukavele yenilenirse bu rakam daha da artacak.





13 oyuncuyla yollar ayrılacak

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren Enner Valencia ve Alioski ile yolları ayırırken Bruma ve Berisha da bonservis bedeliyle gönderildi. Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Tiago Çukur, Eyüp Akçan, Emre Demir'in yeniden kiralanması planlanırken, kadroda düşünülmeyen Samatta, Gustavo Henrique, Nazım Sangare, Rossi, Joao Pedro, Serdar Dursun, Osayi Samuel ve Crespo olmak üzere en az 13 isimle daha yolların ayrılması düşünülüyor. Avrupa ekiplerinin transfer gündeminde yer alan Arda Güler'in de ayrılması söz konusu. Fenerbahçe'de yeni sezon kampının başlamasına 5 gün kalmasına rağmen teknik direktörün açıklanmaması da ayrı bir sorun olarak öne çıkıyor.











