SÜPER LİG

Fenerbahçe 'Cocu' kararını milli araya saklayacak

Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun takımdan gönderilmesi beklenirken sarı lacivertli yönetim milli arayı bekleme kararı aldı. Buna göre UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava ve Süper Lig'deki Başakşehir mücadelelerinde takımın başında Phillip Cocu olacak. Hollandalı teknik adamın Trnava maçında alabileceği kötü bir sonuç ise ayrılığı hızlandırabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Phillip Cocu, Fenerbahçe kariyerine hayal kırıklığı ile başladı.

Phillip Cocu, Fenerbahçe kariyerine hayal kırıklığı ile başladı.

Fotoğraf: Metin Pala

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgi sonrasında Phillip Cocu'nun geleceği tartışma konusu olmuştu. Hollandalı teknik adamla yolların ayrılması gündeme gelirken sarı lacivertli yönetim 'Cocu' kararını milli takım arasına bıraktı.

Buna göre UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava ve Süper Lig'deki Başakşehir mücadelelerinde takımın başında Phillip Cocu olacak. Hollandalı çalıştırıcının Trnava maçında alınacak olumsuz bir sonuçta ise Başakşehir'e karşı takımında başında olması zor gözüküyor.

Phillip Cocu, sarı lacivertlilerin başında ne yaptı?

  • 10 Maç
  • 2 Galibiyet
  • 2 Beraberlik
  • 6 Mağlubiyet
  • Attığı Gol : 8
  • Yediği Gol : 16


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