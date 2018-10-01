Fenerbahçe 'Cocu' kararını milli araya saklayacak

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgi sonrasında Phillip Cocu'nun geleceği tartışma konusu olmuştu. Hollandalı teknik adamla yolların ayrılması gündeme gelirken sarı lacivertli yönetim 'Cocu' kararını milli takım arasına bıraktı.

Buna göre UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava ve Süper Lig'deki Başakşehir mücadelelerinde takımın başında Phillip Cocu olacak. Hollandalı çalıştırıcının Trnava maçında alınacak olumsuz bir sonuçta ise Başakşehir'e karşı takımında başında olması zor gözüküyor.

Phillip Cocu, sarı lacivertlilerin başında ne yaptı?

10 Maç

2 Galibiyet

2 Beraberlik

6 Mağlubiyet

Attığı Gol : 8

Yediği Gol : 16



