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Fenerbahçe'nin derbi planı: Agresif futbol

Ligde maç başına 8.7 top kazanma ile rakip yarı alanda en fazla top kapan takım olan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine de hücum pres ve önde agresif baskıyla başlayacak. Sarı-lacivertliler, rakip yarı alana tüm hatlarıyla baskı yapıp en kısa sürede topu kazanmak isteyerek sonuca gitmeye çalışacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe derbiye hangi planla çıkacak?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hafta sonunda oynanacak Beşiktaş derbisine büyük bir motivasyonla hazırlanıyor. Yardımcılarıyla birlikte Beşiktaş’ı en ince ayrıntısına kadar analiz eden Portekizli teknik adam, rakiplerinin güçlü ve zayıf yönleriyle ilgili görüntülü analizleri oyunculara anlatacak.

Önde agresif başlayacak

Ligde maç başına 8.7 top kazanma ile rakip yarı alanda en fazla top kapan takım olan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde de maça hücum pres ve önde agresif baskıyla başlayacak. Sarı-lacivertliler, rakip yarı alana tüm hatlarıyla baskı yapıp en kısa sürede topu kazanmak isteyerek sonuca gitmeye çalışacak. Rakibi geri oynamaya, topu kaybetmeye ya da uzun toplar oynamaya zorlamak için yüksek bir baskı yapılacak. Hücumdan dönen her topu karşılayarak, Beşiktaş savunmasına nefes aldırılmayacak.

Savunmanın dengesi bozulacak

Orta saha ve hücum oyuncuları ön alanda pres yapacak, savunma oyuncuları da 3. bölgeye baskıya yardıma gelecek. 2. ve 3. bölgede pres yapacak sarı-lacivertli takımda Crespo ve Arao ikilisi rakibin kolay çıkmasını engellemek adına ileri bölgede sürekli pres yapacak. Jesus hücumda da oynatacağı Batshuayi, Valencia ve Joao Pedro’ya da bu şekilde görev vermeyi planladığı gelen haberler arasında. Portekizli teknik direktör, ayrıca Beşiktaş’ın etkili kanat ataklarına karşı o bölgelerde

  • üçgenler kurarak rakibin çıkmasına engel olmayı planlıyor. Kanatlarda oynayacak Emre Mor ve Rossi de orta sahadaki üçgenleri destekleyerek, forvet oyuncularına alan oluşturacak. Forvetteki Batshuayi, Valencia ve Joao Pedro yüksek hareket kabiliyeti ile Beşiktaş savunmasının dengesini bozmayı hedefliyor.

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