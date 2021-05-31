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Fenerbahçe Doğan Alemdar ve Gökhan Akkan'ın peşinde

Kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Kayserispor’dan 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar'ı ve Çaykur Rizespor’dan Gökhan Akkan'ı transfer listesine ekledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Doğan Alemdar ve Gökhan Akkanın peşinde
Doğan Alemdar

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kaleci rotasyonunu da güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar ve Çaykur Rizespor'un file bekçisi Gökhan Akkan'ı transfer listesine aldı.

Fenerbahçe yönetimi, Kayserispor ve Çaykur Rizespor kulüpleriyle temasa geçti. Fenerbahçe, futbolcu takası ve bir miktar parayla transferi sonuçlandırmak istiyor.

  • Berke Özer ile yeni sözleşme imzalanacak
  • Sarı-lacivertli yönetim, 1 yıl daha anlaşması olan 20 yaşındaki kaleci Berke Özer ile sözleşme uzatıp yeniden kiralanması ya da teklif gelmesi halinde yüksek bir bonservis bedeliyle satılması hedefleniyor.

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