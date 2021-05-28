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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yola devam edecek

Fenerbahçe’de teknik direktör konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Emre Belözoğlu ile yeni sezonda da yola devam edileceği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yola devam edecek
Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe ligi 3. sırada tamamladı.

Yönetim kurulunun Faruk Ilgaz Tesisleri’nde üyelerle yaptığı toplantıda, Emre Belözoğlu’nun takımda kalacağı açıklandı. Bu hafta sonunda da bu kararın kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Yönetimin gelecek sezon 3 nokta yıldız transferinin yapacağı belirtildi.

Genç takımın maçını izledi

Önceki gün U19 Takımı’nın maçını yönetici Selahattin Baki ile birlikte izleyen ve altyapıdaki oyuncularla ilgili bol bol not tutan Emre Belözoğlu kulüp binasında da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Genç spor adamı, hem takımdan gönderilmesi düşünülen oyuncularla hem de takıma yapılacak takviyelerle ilgili görüşmeleri yapıyor.

  • Maaş indirim görüşmeleri yapıyor
  • Belözoğlu, ayrıca futbolcuların maaşlarında indirim görüşmelerinde de bulunuyor. Emre Belözoğlu günün büyük bölümünü kulüp tesislerindeki odasında geçiriyor. Emre Belözoğlu görüşmelerin yanı sıra gelecek sezon altyapıda yapılacak çalışmalarla ilgili de altyapı antrenörleriyle görüşmeler yapıyor.

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