Fenerbahçe ile Erzurumspor karşılaşıyor
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe-Erzurumspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde sahasında Erzurumspor'u konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Fenerbahçe:
Mert, Kamil Efe, Çağlar, Yiğit Efe, Oğuz, Alvarez, İsmail, Fred, Musaba, Nene, Kerem.
Erzurumspor:
Erkan, Ali, Gerxhaliu, Ömer Arda, Cengizhan, Adem Eren, Mert Önal, Murat Cem, Mustafa Fettahoğlu, Hüsamettin, Sylla.
#Fenerbahçe
#Erzurumspor
#Türkiye Kupası