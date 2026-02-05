Yeni Şafak
Fenerbahçe-Erzurumspor

19:375/02/2026, Perşembe
Fenerbahçe ile Erzurumspor karşılaşıyor
Fenerbahçe ile Erzurumspor karşılaşıyor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe-Erzurumspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde sahasında Erzurumspor'u konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler

Fenerbahçe:
Mert, Kamil Efe, Çağlar, Yiğit Efe, Oğuz, Alvarez, İsmail, Fred, Musaba, Nene, Kerem.
Erzurumspor:
Erkan, Ali, Gerxhaliu, Ömer Arda, Cengizhan, Adem Eren, Mert Önal, Murat Cem, Mustafa Fettahoğlu, Hüsamettin, Sylla.


#Fenerbahçe
#Erzurumspor
#Türkiye Kupası
