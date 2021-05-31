Fenerbahçe Fabio Borini ile anlaştı: Transfer açıklanacak

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’te forma giyen Fabio Borini ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin, İtalyan kanat oyuncusu için Fatih Karagümrük ile de her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Fenerbahçe’nin, kırmızı-siyahlı takıma bu transfer için futbolcu takası ve 1 milyon euro bonservis bedeli vereceği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcu devre arasında katıldığı Karagümrük’te 20 maçta forma giyerken, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
- 1 milyon euro gibi bir yıllık ücret ödenecek Borini’nin, sözleşmesinde ayrıca gol ve asist katkısı doğrultusunda başarı bonusları da yer alacak.
📌Gökhan Gönül ile yola devam etmeyi düşünmeyen Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'yı kadrosuna katmak istiyor.
▪Sarı-lacivertliler aynı zamanda, Bursaspor'un genç oyuncusu Burak Kapacak ile de görüşmelerini sürdürüyor.https://t.co/9XI6jyicMe
📌Gökhan Gönül ile yola devam etmeyi düşünmeyen Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'yı kadrosuna katmak istiyor.