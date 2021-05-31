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Fenerbahçe Fabio Borini ile anlaştı: Transfer açıklanacak

Fenerbahçe, Fabio Borini'nin transferi için Fatih Karagümrük’e futbolcu takası ve 1 milyon euro bonservis bedeli vereceği öğrenildi. Borini’ye yıllık ücret olarak 1 milyon euro ücret ödeyecek sarı-lacivertli kulübün transferi bu hafta içinde duyurması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Fabio Borini ile anlaştı: Transfer açıklanacak
Fabio Borini'nin sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’te forma giyen Fabio Borini ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin, İtalyan kanat oyuncusu için Fatih Karagümrük ile de her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin, kırmızı-siyahlı takıma bu transfer için futbolcu takası ve 1 milyon euro bonservis bedeli vereceği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcu devre arasında katıldığı Karagümrük’te 20 maçta forma giyerken, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

  • 1 milyon euro gibi bir yıllık ücret ödenecek Borini’nin, sözleşmesinde ayrıca gol ve asist katkısı doğrultusunda başarı bonusları da yer alacak.

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