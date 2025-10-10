Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

14:0710/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sahada devam eden antrenman, pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

#Fenerbahçe
#Fatih Karagümrük
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursluluk sınav tarihi 2026: MEB İOKBS sınavı ne zaman, ilk burs ödemesi ne zaman?