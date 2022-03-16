Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile anlaştı: 6 oyuncunun sözleşmesi uzatılıyor

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ile anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertliler 22 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Ayrıca Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den senelik 18 milyon TL + başarı bonusları alacak.

6 oyuncunun sözleşmesi uzatılıyor

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural ile yarın yeni sözleşme için imza töreni yapılacağını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geleceğin Fenerbahçe’sinin imzaları atılıyor. Kulübümüz, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini uzatıyor. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için 17 Mart Perşembe günü (yarın) saat 17.30’da, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde imza töreni yapılacaktır. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."