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Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

22:128/07/2025, Salı
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde günü yaptığı ikinci antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.


Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.


Ardından ısınma, çabukluk, pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.


Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.




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