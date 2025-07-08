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Benfica'dan dikkat çekici hamle: Fenerbahçe gönderdi, Portekizliler imzalıyor

Benfica'dan dikkat çekici hamle: Fenerbahçe gönderdi, Portekizliler imzalıyor

20:178/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>Fenerbahçe'de önceki sezonda kurulan futbol yapılanmasının başındaki isimlerden olan Mario Branco, Benfica'nın futbol direktörü oluyor. Portekiz basınının geçtiği habere göre Benfica önümüzdeki günlerde deneyimli isimle sözleşme imzalayacak.</p>
Fenerbahçe'de önceki sezonda kurulan futbol yapılanmasının başındaki isimlerden olan Mario Branco, Benfica'nın futbol direktörü oluyor. Portekiz basınının geçtiği habere göre Benfica önümüzdeki günlerde deneyimli isimle sözleşme imzalayacak.

Orkun Kökçü transferi sebebiyle gündemin en çok konuşulan takımlarından olan Benfica, sürpriz bir transfere imza atıyor. Portekiz ekibi, Fenerbahçe'den ayrılan ismi Lizbon'a imzaya çağırdı.

Benfica Sportif Direktörü Rui Pedro Braz'ın yaz transfer döneminde Portekiz ekibinden ayrılması bekleniyor. Rui Pedro Braz'ın yerine geçmesi için favori isim ise Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco. Branco'nun Benfica ile ilgili olarak uzun süredir çalışma yaptığı belirtildi.

A Bola'da çıkan habere göre Benfica ile büyük ölçüde anlaşan Branco'nun kulüp içerisindeki planlamayı beklediği ifade edildi.

Fenerbançe'de 2 sezondur etkili bir isim olan Branco, bu sezonun başında görevden ayrılmıştı. Portekizli futbol adamının yerine Devin Özek getirilmişti.

Mario Branco'nun Orkun Kökçü'nün transferine dair rapor sunduğu da belirtildi. Portekizli futbol adamının yıldız oyuncunun kadroda tutulmasını istediği aktarıldı.

Öte yandan Portekizliler, Branco'nun gelişiyle Benfica'da köklü değişimlerin olabileceğini hatta teknik direktör değişikliğinin de yaşanabileceğini belirtiyor.

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