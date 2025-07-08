Benfica'dan dikkat çekici hamle: Fenerbahçe gönderdi, Portekizliler imzalıyor

Benfica Sportif Direktörü Rui Pedro Braz'ın yaz transfer döneminde Portekiz ekibinden ayrılması bekleniyor. Rui Pedro Braz'ın yerine geçmesi için favori isim ise Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco. Branco'nun Benfica ile ilgili olarak uzun süredir çalışma yaptığı belirtildi.