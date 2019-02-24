SÜPER LİG

Fenerbahçe için yeni teknik direktör iddiası

Portekiz basını, tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine Paulo Sousa'yı gündemine aldığını iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Paulo Sousa, son olarak Tianjin Tianhai'yi çalıştırdı.

Paulo Sousa, son olarak Tianjin Tianhai'yi çalıştırdı.

Fotoğraf: Carlo Bressan / AA

Süper Lig’de kötü günler geçiren, Türkiye Kupası’nın ardından UEFA Avrupa Ligi’nden de elenerek taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktör arayışına yöneldi ve gündemine Paulo Sousa'yı aldı.

Haberde Fenerbahçe'nin alt sıralardan kurtulmak için düşündüğü Portekizli teknik adamla ilk temasın kurulduğu da iddia edildi.

  • Son olarak Tianjin Tianhai'de görev alan 48 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinde Leicester City, Basel ve Fiorentina gibi takımların teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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