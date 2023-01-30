Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için ne kadar bonservis ödedi?

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için ne kadar bonservis ödedi?

Fenerbahçe KAP'a yaptığı açıklamada, Jayden Oosterwolde için Parma'ya 6 milyon euro bonservis ödeyeceğini ve FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedellerinin kulüp tarafından karşılanacağını duyurdu.

"Burada olduğum için çok mutluyum"

"Burada olduğum için çok mutluyum"

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Jayden Oosterwolde, “Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla stat da buluşmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.