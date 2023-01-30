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Jayden Oosterwolde
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, aradığı sol beki İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe KAP'a yaptığı açıklamada, Jayden Oosterwolde için Parma'ya 6 milyon euro bonservis ödeyeceğini ve FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedellerinin kulüp tarafından karşılanacağını duyurdu.
İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Jayden Oosterwolde, “Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla stat da buluşmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.