|
Spor

Jayden Oosterwolde Fenerbahçe'de: Sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Ayrıca sarı-lacivertli kulübün Parma'ya, Oosterwolde için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
16:48 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, aradığı sol beki İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.


Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için ne kadar bonservis ödedi?

Fenerbahçe KAP'a yaptığı açıklamada, Jayden Oosterwolde için Parma'ya 6 milyon euro bonservis ödeyeceğini ve FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedellerinin kulüp tarafından karşılanacağını duyurdu.


"Burada olduğum için çok mutluyum"

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Jayden Oosterwolde, “Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla stat da buluşmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.



#Fenerbahçe
#Jayden Oosterwolde
#transfer haberleri
39 dakika önce
default-profile-img
Jayden Oosterwolde Fenerbahçe'de: Sözleşme detayları belli oldu
3600 prim günü EYT kapsamında mı?
MSB açıkladı: Irak’ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu
Finlandiya Dışişleri Bakanı NATO'ya İsveç'le birlikte girmek istediklerini söyledi
Rekabet Kurumu'ndan Iveco'ya soruşturma
Hac başvuruları yarın sona erecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.