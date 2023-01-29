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ÖZET | Fenerbahçe-Kasımpaşa: 5-1

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

21:06 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Valencia maçın yıldızı oldu

Valencia maçın yıldızı oldu

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe kendi evindeKasımpaşa'ya konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin gollerini 37, 39 ,52 ve 69. dakikalarda Valencia ile 90+2'de Batshuayi attı. Konuk ekibin tek golünü 24. dakikada Fall attı. Sarı-lacivertli ekip aldığı galibiyetle galibiyet serisini 3 maça çıkarmış oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 44'e çıkartırken, Kasımpaşa 19 puanda kaldı. Fenerbahçe önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a konuk olurken, Kasımapaşa evinde Giresunspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maç özeti

  • 8. dakikada Yasin Özcan’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bahoke’nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
  • 20. dakikada İrfan Can Kahvecinin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi uzak kale direğinde iyi yükselen Valencia’nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Erdem’de kaldı.
  • 24. dakikada Ahmet Engin’in sol taraftan içeri çevirdiği topta Fall’ın şutu Lincoln’e de çarparak filelere gitti. 0-1
  • 34. dakikada Batshuayi’nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Enner Valencia, ceza sahası içinde Graovac’ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi.
  • 35. dakikada Valencia’nın kullandığı penaltı atışında top yan direkten oyun alanına geri döndü. VAR’dan gelen uyarının ardından hakem Volkan Bayarslan, kaleci Erdem’in vuruştan önce kale çizgisini terk ettiğini işaret ederek atışı tekrarlattı.
  • 37. dakikada bir kez daha beyaz noktanın başına geçen Valencia, topu kaleci Erdem’in sağından ağlara yolladı. 1-1
  • 39. dakikada Arda Güler’in pasında sağ kanatta topla buluşan Ferdi’nin içeriye ortasında Valencia plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluşturdu.. 2-1

Fenerbahçe-Kasımpaşa maç özeti izle


#Fenerbahçe
#Kasımpaşa
#Süper Lig
22 dakika önce
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