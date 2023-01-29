|
Valencia maçın yıldızı oldu
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe kendi evindeKasımpaşa'ya konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin gollerini 37, 39 ,52 ve 69. dakikalarda Valencia ile 90+2'de Batshuayi attı. Konuk ekibin tek golünü 24. dakikada Fall attı. Sarı-lacivertli ekip aldığı galibiyetle galibiyet serisini 3 maça çıkarmış oldu.
Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 44'e çıkartırken, Kasımpaşa 19 puanda kaldı. Fenerbahçe önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a konuk olurken, Kasımapaşa evinde Giresunspor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe-Kasımpaşa maç özeti izle