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Fenerbahçe Metecan Birsen'in sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Metecan Birsen'in sözleşmesini uzattı

15:3630/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
AA
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Metecan Birsen
Metecan Birsen

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Metecan Birsen'in sözleşmesi uzatıldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Metecan Birsen'in sözleşmesini uzattığını duyurdu.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2025-2026 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.


Metecan Birsen, geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 34 karşılaşmada 5,82 sayı, 2,79 ribaunt ve 0,97 asist ortalaması ile oynadı.

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