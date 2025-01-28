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Fenerbahçe Midtjylland maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Midtjylland maçının hazırlıklarına başladı

Haber Merkezi
14:5228/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Midtjylland maçına hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Midtjylland maçına hazırlanıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 8'inci hafta maçının hazırlıklarına başladı.


Sarı-laciverli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.


Salondaki çalışmanın ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürdürdükleri antrenmanı, pas çalışmaları ve çift kale maçla tamamladı. Göztepe maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.


Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


#Fenerbahçe
#Midtjylland
#Avrupa Ligi

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