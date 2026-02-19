FENERBAHÇE - NOTTINGHAM FOREST CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak.
Kadıköy'de oynanacak eşleşmenin ilk ayağı saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İsviçreli hakem Scharer düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılarak İngiltere'deki rövanş mücadelesine avantajlı çıkmak istiyor.
Fenerbahçe'de Nottingham Forest mücadelesi öncesi 2 oyuncu Nelson Semedo ve Oğuz Aydın sarı kart sınırında.
Sakatlık sonrası henüz tam formuna kavuşamayan Archie Brown ile ameliyat edilen Edson Alvarez takımlarını yalnız bırakacak.