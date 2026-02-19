Yeni Şafak
Fenerbahçe - Nottingham Forest | Canlı izle - Canlı sonuç

19:4119/02/2026, jeudi
Fenerbahçe avantaj için sahada.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak.

Kadıköy'de oynanacak eşleşmenin ilk ayağı saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İsviçreli hakem Scharer düdük çalacak.

Sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılarak İngiltere'deki rövanş mücadelesine avantajlı çıkmak istiyor.

Fenerbahçe'de Nottingham Forest mücadelesi öncesi 2 oyuncu Nelson Semedo ve Oğuz Aydın sarı kart sınırında.

Sakatlık sonrası henüz tam formuna kavuşamayan Archie Brown ile ameliyat edilen Edson Alvarez takımlarını yalnız bırakacak.


FENERBAHÇE - NOTTINGHAM FOREST İLK 11'LER
Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Talisca, Asensio, Kerem, Cherif.
Not. Forest:
Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Gibbs-White, Hutchinson, Hudson-Odoi, Igor Jesus.

FENERBAHÇE - NOTTINGHAM FOREST CANLI SKOR

FENERBAHÇE - NOTTINGHAM FOREST CANLI İZLE
Fenerbahçe - Not. Forest maçını canlı izlemek için

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF SONUÇLARI


