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Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 19 maçta 41 puan toplamayı başardı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yeni planını belirledi. Portekizli teknik adam, ligde bay geçecekleri 25. haftaya kadar puan kaybı istemiyor.
Tecrübeli teknik adam, yarın Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa, 22. haftada deplasmanda Adana Demirspor, 23. haftada evlerinde Konyaspor ve 24. haftada deplasmanda Kayserispor karşılaşmalarından 12 puan almayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, bu periyodu kayıpsız atlatarak zirve yolundaki rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini ve liderliği yeniden devralmayı bekleyecek.
Portekizli teknik adam, üst üste alınacak 4 galibiyetle şampiyonluk yarışındaki rakiplerine de güçlü bir mesaj vermek istiyor. Deneyimli çalıştırıcının takımla yaptığı toplantılarda da bu konunun üzerinde durduğu ifade edildi. Jesus, oyuncularına yeniden liderliği geri alacaklarını söyleyerek, "BAY geçeceğimiz 25. haftaya kadar oynayacağımız 4 maçı da kayıpsız geçmeliyiz. Alacağımız galibiyetle rakiplerimize de güçlü bir mesaj vermiş olacağız. Ancak bunu başarmak için sahaya kazanma arzusunu ve coşkusunu yansıtmalıyız" dedi.