Portekizli teknik adam, üst üste alınacak 4 galibiyetle şampiyonluk yarışındaki rakiplerine de güçlü bir mesaj vermek istiyor. Deneyimli çalıştırıcının takımla yaptığı toplantılarda da bu konunun üzerinde durduğu ifade edildi. Jesus, oyuncularına yeniden liderliği geri alacaklarını söyleyerek, "BAY geçeceğimiz 25. haftaya kadar oynayacağımız 4 maçı da kayıpsız geçmeliyiz. Alacağımız galibiyetle rakiplerimize de güçlü bir mesaj vermiş olacağız. Ancak bunu başarmak için sahaya kazanma arzusunu ve coşkusunu yansıtmalıyız" dedi.