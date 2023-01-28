|
Spor

Jesus'un planı 4 maçta 12 puan

Fenerbahçe Teknik Direktörü, BAY geçecekleri 25. haftaya kadar kayıp istemiyor. Portekizli çalıştırıcı, ligde şampiyonluk yolundaki rakiplerine gözdağı vermeyi planlıyor.

09:52 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 19 maçta 41 puan toplamayı başardı.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 19 maçta 41 puan toplamayı başardı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yeni planını belirledi. Portekizli teknik adam, ligde bay geçecekleri 25. haftaya kadar puan kaybı istemiyor.


Hedef 4 maçta 12 puan

Tecrübeli teknik adam, yarın Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa, 22. haftada deplasmanda Adana Demirspor, 23. haftada evlerinde Konyaspor ve 24. haftada deplasmanda Kayserispor karşılaşmalarından 12 puan almayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, bu periyodu kayıpsız atlatarak zirve yolundaki rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini ve liderliği yeniden devralmayı bekleyecek.


"Önümüzdeki 4 maçı da kayıpsız geçmeliyiz"

Portekizli teknik adam, üst üste alınacak 4 galibiyetle şampiyonluk yarışındaki rakiplerine de güçlü bir mesaj vermek istiyor. Deneyimli çalıştırıcının takımla yaptığı toplantılarda da bu konunun üzerinde durduğu ifade edildi. Jesus, oyuncularına yeniden liderliği geri alacaklarını söyleyerek, "BAY geçeceğimiz 25. haftaya kadar oynayacağımız 4 maçı da kayıpsız geçmeliyiz. Alacağımız galibiyetle rakiplerimize de güçlü bir mesaj vermiş olacağız. Ancak bunu başarmak için sahaya kazanma arzusunu ve coşkusunu yansıtmalıyız" dedi.





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#JorgeJesus
1 saat önce
default-profile-img
Jesus'un planı 4 maçta 12 puan
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki jet düştü: Ölü ve yaralılar var
Bu kavun ağaçta yetişiyor: Kilosuyla dikkat çekiyor görenler inanmaıyor
Tunceli’de özlenen kar yağışı başladı
Araç sahipleri dikkat: MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün
Sakarya’da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.