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Spor

Fenerbahçe Oosterwolde'yi bekliyor

Ara transfer döneminde kadrosunu sol bekle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Parma'nın 21 yaşındaki oyuncusu Jayden Oosterwolde için İtalyan kulübüyle her konuda anlaştı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:21 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

Sarı-lacivertliler, Parma'nın Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde için İtalyan kulübüyle her konuda anlaştı.


Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor

Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki ve 1.89 m. boyundaki sol bek için Parma'ya 6 milyon Euro bonservis ve 750 bin Euro bonus verecek. Bonservis bedeli taksitler halinde ödenecek. Sarı-lacivertlilerin, genç sol bekle 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı, oyuncuya da 600 bin Euro yıllık ücret ödeneceği gelen haberler arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin Oosterwolde'nin transferini kısa sürede açıklayacağı belirtildi. Hollandalı sol bekin de önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesinin beklendiği kaydedildi.


Jayden Oosterwolde kimdir?

26 Nisan 2001'de Hollanda'nın Zwolle kentinde doğan Surinam asıllı Oosterwolde, futbola Twente altyapısında başlamış, 20-21 sezonunda A takıma yükselmiştir. Twente ile ilk maçına 19 yıl 4 ay 17 günlükken çıkan 21 yaşındaki sol bek Hollanda ekibinde 41 maça çıkıp 1 gol 3 asistlik performans sergilemiştir.


21-22 sezonu devre arası Parma'ya kiralanan Oosterwolde, o sezon 5 maçta süre aldı. İtalyan kulübü tarafından 3 milyon euroluk opsiyonu kullanılan Hollandalı sol bek, bu sezon çıktığı 19 maçta ise 1 golle oynamıştır.


#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Oosterwolde
2 saat önce
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Fenerbahçe Oosterwolde'yi bekliyor
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