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Jayden Oosterwolde
Sarı-lacivertliler, Parma'nın Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde için İtalyan kulübüyle her konuda anlaştı.
Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki ve 1.89 m. boyundaki sol bek için Parma'ya 6 milyon Euro bonservis ve 750 bin Euro bonus verecek. Bonservis bedeli taksitler halinde ödenecek. Sarı-lacivertlilerin, genç sol bekle 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı, oyuncuya da 600 bin Euro yıllık ücret ödeneceği gelen haberler arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin Oosterwolde'nin transferini kısa sürede açıklayacağı belirtildi. Hollandalı sol bekin de önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesinin beklendiği kaydedildi.
26 Nisan 2001'de Hollanda'nın Zwolle kentinde doğan Surinam asıllı Oosterwolde, futbola Twente altyapısında başlamış, 20-21 sezonunda A takıma yükselmiştir. Twente ile ilk maçına 19 yıl 4 ay 17 günlükken çıkan 21 yaşındaki sol bek Hollanda ekibinde 41 maça çıkıp 1 gol 3 asistlik performans sergilemiştir.
21-22 sezonu devre arası Parma'ya kiralanan Oosterwolde, o sezon 5 maçta süre aldı. İtalyan kulübü tarafından 3 milyon euroluk opsiyonu kullanılan Hollandalı sol bek, bu sezon çıktığı 19 maçta ise 1 golle oynamıştır.