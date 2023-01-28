Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki ve 1.89 m. boyundaki sol bek için Parma'ya 6 milyon Euro bonservis ve 750 bin Euro bonus verecek. Bonservis bedeli taksitler halinde ödenecek. Sarı-lacivertlilerin, genç sol bekle 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı, oyuncuya da 600 bin Euro yıllık ücret ödeneceği gelen haberler arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin Oosterwolde'nin transferini kısa sürede açıklayacağı belirtildi. Hollandalı sol bekin de önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesinin beklendiği kaydedildi.