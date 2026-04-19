Fenerbahçe Opet Avrupa'nın en büyüğü

22:4419/04/2026, Pazar
Mücadeleden kare.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe Opet ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup ederek 3. şampiyonluğuna ulaştı.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunun final maçında, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet karşılaştı.

İspanya’nın Zaragoza şehrindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 68-55 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe, kupayı 3. kez müzesine götürdü. (2022-23, 2023-24, 2025-26)




