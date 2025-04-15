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Fenerbahçe Opet'in yeni hocası belli oldu

Fenerbahçe Opet'in yeni hocası belli oldu

15:4815/04/2025, Salı
AA
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Miguel Mendez
Miguel Mendez

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda Valerie Garnier'den boşalan başantrenörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Miguel Mendez getirildi.

Fenerbahçe Opet, Valerie Garnier'den boşalan başantrenörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Miguel Mendez getirildiğini duyurdu.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, şu an İspanya Kadın Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan, 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonluğu bulunan İspanyol antrenör Miguel Mendez ile anlaşmaya varmıştır. Miguel Mendez'e 'Ailemize hoş geldin!' diyor, hedeflerimiz yolunda nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



2001 yılında antrenörlük kariyerine başlayan Mendez, şu ana kadar 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa, 3 İtalya Ligi şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası, 4 Rusya Ligi şampiyonluğu kazandı. Tecrübeli antrenör, İspanya Milli Takımı ile 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda final oynayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.




#Fenerbahçe Opet
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