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Spor

Fenerbahçe şampiyonluk yarışını bırakmıyor

Süper Lig'de liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptıran ve zirvenin 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından kopmadan yoluna devam ediyor.

13:52 . 30/01/2023 Pazartesi
DHA
Fenerbahçeli futbolcuların sevinçleri

Fenerbahçeli futbolcuların sevinçleri

Süper Lig’in 21’inci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa’yı 5-1 mağlup etti. Rakip takım erken gol bulsa da mücadeleden kopmayan Fenerbahçe, 37’nci dakikada Valencia’nın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Üst üste 4 gole imza atan Valencia, takdirleri toplarken 90+2’nci dakikada Batshuayi karşılaşmanın kapanış golüne imza attı. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından ligde liderlik ve şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ezeli rakibi Galatasaray’ın 1 sıra gerisinde bulunan Fenerbahçe, 44 puana ulaştı.

Valencia devleşti
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, 4 golle mücadeleye damgasını vurdu. Kasımpaşa maçında biri penaltıdan olmak üzere 4 kez rakip fileleri havalandıran Valencia, alkışları topladı. Ligde bu sezon 19 gole ulaşan Valencia, kupada 1, Avrupa’da ise 2 gol kaydetme başarısı gösterdi. Valencia, Kasımpaşa mücadelesindeki performansıyla kulüp kariyerinde ilk kez bir karşılaşmada 4 gol attı.

Kalesini gole kapatamıyor
Sarı-lacivertliler son 6 maçta kalesini gole kaptamadı. Lig ve kupada oynadığı son 6 maçta sarı-lacivertliler en az bir gol kalesinde gördü. Fenerbahçe söz konusu son 6 maçta 8 gole engel olamadı. 

Arda Güler beğenileri topladı
Sarı-lacivertli ekipte Arda Güler, ilk kez Kasımpaşa maçında 11’de görev aldı. Tüm takım taraftarlarının sevgisini toplayan Arda, mücadeledeki performansıyla beğenileri topladı. Stadı dolduran taraftarların sürekli tezahüratlarla desteklediği genç futbolcu, mücadelenin 71'inci dakikasında ise yerini Diego Rossi'ye bıraktı.

Crespo cezalı
Fenerbahçe’de Miguel Crespo cezalı duruma düştü. Kasımpaşa maçının 89’uncu dakikasında sarı kart gören Crespo, Adana Demirspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Ara vermeden başlayacak
Fenerbahçe, Kasımpaşa galibiyetinin ardından Adana Demirspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayacak. Sarı-lacivertliler bugün 17.00’de Adana Demirspor hazırlıklarının startını verecek.





#süper lig
#fenerbahçe
#jorge jesus
8 dakika önce
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Fenerbahçe şampiyonluk yarışını bırakmıyor
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