Fenerbahçe şampiyonluk yarışını bırakmıyor

Valencia devleşti

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, 4 golle mücadeleye damgasını vurdu. Kasımpaşa maçında biri penaltıdan olmak üzere 4 kez rakip fileleri havalandıran Valencia, alkışları topladı. Ligde bu sezon 19 gole ulaşan Valencia, kupada 1, Avrupa’da ise 2 gol kaydetme başarısı gösterdi. Valencia, Kasımpaşa mücadelesindeki performansıyla kulüp kariyerinde ilk kez bir karşılaşmada 4 gol attı.