Fenerbahçe şampiyonluk yarışını bırakmıyor

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Fenerbahçeli futbolcuların sevinçleri
Süper Lig’in 21’inci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa’yı 5-1 mağlup etti. Rakip takım erken gol bulsa da mücadeleden kopmayan Fenerbahçe, 37’nci dakikada Valencia’nın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Üst üste 4 gole imza atan Valencia, takdirleri toplarken 90+2’nci dakikada Batshuayi karşılaşmanın kapanış golüne imza attı. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından ligde liderlik ve şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ezeli rakibi Galatasaray’ın 1 sıra gerisinde bulunan Fenerbahçe, 44 puana ulaştı.