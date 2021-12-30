Spor Fenerbahçe Süper Kupa için TFFye talepte bulundu
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Fenerbahçe Süper Kupa için TFF'ye talepte bulundu

Fenerbahçe Kulübü, 2010-11 sezonunda oynanmayan TFF Süper Kupa'nın oynanması için federasyona talepte bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Süper Kupa için TFFye talepte bulundu
Fenerbahçe 2010-2011 sezonu Süper Kupa maçının oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şu şekide:

"27 Aralık 2021 tarihinde, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin Futbolda Sözde Şike Davası’nda mahkemenin verdiği beraat kararını onamasıyla Fenerbahçemizin 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha ve geri dönülemez şekilde tescil edilmiş; bu gerçekten yola çıkarak da şampiyonluğumuzun bize getirdiği doğal bir hakkı dile getirme gereği doğmuştur.

2010-2011 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçemiz ile aynı sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması gereken 2011 Türkiye Süper Kupa karşılaşması, kamuoyunun bildiği gibi hain örgütün tertiplediği sözde dava ve devamında TFF’nin aldığı erteleme kararına istinaden oynanamamıştır.

Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını ivedilikle talep ediyor; hak edenin sahada kazanarak kupayı müzesine götürmesini istiyoruz."

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